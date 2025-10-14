Città Metropolitana di Napoli domani la consegna della palestra rinnovata al Liceo Severi Castellammare di Stabia
La Città Metropolitana di Napoli consegnerà al Liceo “Francesco Severi” la palestra rinnovata dopo un intervento di manutenzione straordinaria. Presenti il Sindaco metropolitano, autorità locali e la comunità scolastica.. Si terrà domani, martedì 14 ottobre, alle ore 17.00, la cerimonia di consegna, da parte della Città Metropolitana di Napoli, al Liceo Scientifico “Francesco Severi ” di Castellammare di Stabia della palestra-tensostruttura completamente rinnovata dopo un importante intervento di manutenzione straordinaria. A consegnare la struttura alla Dirigente scolastica dell’Istituto sarà il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, alla presenza della Consigliera metropolitana delegata alla Scuola competente per territorio, del Sindaco di Castellammare e delle allieve e degli allievi della scuola, accompagnati dalle loro famiglie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
