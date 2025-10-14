Città in agonia prima e dopo le dimissioni di vicesindaco ed assessore

Da oltre tre anni e mezzo, Pozzuoli vive una fase di profonda crisi amministrativa e identitaria. Una città segnata dal bradisismo e da un crescente senso di smarrimento civico. L’amministrazione comunale, nata con tante promesse di rinnovamento e unità, é apparsa fin da subito logorata da divisioni interne, rimpasti e giochi di potere, che hanno . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it