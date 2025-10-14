Ciro Immobile sequestrata la scuola calcio a Torre del Greco | indagine per abusi
Sequestrata la scuola calcio di Ciro Immobile, che attualmente veste la maglia del Bologna, a Torre del Greco. Lo hanno notificato i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco e la Polizia Municipale. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura di Torre Annunziata, colpisce un complesso inaugurato lo scorso 20 marzo dall’ex attaccante della Lazio, Ciro Immobile, che allora aveva ricordato: “È qui che ho tirato i miei primi calci, ho realizzato il mio sogno di bambino”. Il sequestro. L’indagine, che vede sei persone indagate a piede libero (tra cui tre familiari dell’ex calciatore, ora al Bologna, ma non Ciro Immobile visto che non figura tra i proprietari), ipotizza una serie di reati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
