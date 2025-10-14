Cirielli cala l’asso nel Sannio | la mossa che ridisegna la destra sannita

Tempo di lettura: 2 minuti Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sulla candidatura femminile nella lista “ Cirielli Presidente” nel Sannio. Dopo giorni di confronti e valutazioni, all’interno dell’entourage di Cirielli si sarebbe ormai delineato un profilo in grado di rappresentare radicamento territoriale e lealtà politica. In un primo momento erano circolati i nomi di Annalisa Clemente, che ha poi scelto una candidatura di servizio nelle file di Fratelli d’Italia, e di Giovanna Salerno, figura considerata più istituzionale. Ma, secondo quanto trapela da ambienti vicini al candidato presidente, la scelta di Edmondo Cirielli s arebbe ricaduta su una figura storica della destra locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

