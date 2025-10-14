Circolo della Vela Brindisi | successo per il primo trofeo Trombillo
BRINDISI - Successo a Brindisi, nelle acque dello “Stadio del Vento”, per la prima edizione del Trofeo “Trombillo” riservato alla classe “Optimist” ed organizzato dal Circolo della Vela di Brindisi.Le regate si sono svolte domenica. Nel gruppo “A” il primo posto è stato conquistato da Antonio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
