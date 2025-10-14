Circolava senza patente e documenti per il trasporto | 2mila euro di multa per un 32enne

Non è finita bene per un uomo di origine peruviana, quando intorno alle 16.30 di oggi 14 ottobre è stato fermato dalla polizia locale di Meda, durante un normale controllo in via indipendenza.L’uomo, di 32 anni, circolava senza patente e senza carta di circolazione del veicolo. Ma la ciliegina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SAN GIORGIO JONICO: FERMATO SU TRATTORE CON TARGA FALSA, GUIDAVA SENZA PATENTE UN MEZZO RUBATO Nel corso di un servizio di controllo stradale nel comune di San Giorgio Jonico il personale della Polizia Stradale di Manduria ha ferm - facebook.com Vai su Facebook

Casalpusterlengo, senza patente e assicurazione e al volante di un’auto sequestrata: il “filotto” di sanzioni gli costa 10mila euro - Casalpusterlengo (Lodi), 18 marzo 2025 – Recidivo senza patente e assicurazione, viene pizzicato alla guida di un veicolo sequestrato: dovrà pagare 10mila euro di sanzione amministrativa. Riporta ilgiorno.it

Madre e figlia incinta morte in scontro, indagato senza patente - Circolava con patente scaduta da diversi anni e senza moderare la velocità e la condotta di guida, l'uomo di 67 anni di Andria che guidava l'auto contro la quale lo scorso 4 aprile si è scontrato il ... Lo riporta ansa.it

Guida senza aver mai preso la patente e al posto di blocco mostra i documenti della sorella: 31enne denunciata e multata - L'episodio risale alla notte di martedì 13 maggio, quando una pattuglia dei carabinieri ha fermato un'auto guidata da una giovane donna durante un controllo stradale in zona industriale. Secondo ilgazzettino.it