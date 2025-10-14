Cinque palestinesi uccisi Hamas | Violato il cessate il fuoco a Gaza Israele vuole i corpi degli ostaggi mancanti entro oggi

La prima fase dell'accordo di pace fra Israele e Hamas, iniziata con il cessate il fuoco e lo scambio fra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi, è già a rischio collasso. L'uccisione di diversi palestinesi a Gaza da parte dell'esercito israeliano nella mattinata di martedì 14 ottobre, il. 🔗 Leggi su Today.it

Alma, figlia di genitori palestinesi, è stata la prima ad affacciarsi al mondo mercoledì 8 ottobre. Dopo di lei in poche ore ecco cinque maschietti. #rassegnastampaVND - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Almeno 71 palestinesi, tra cui cinque in attesa di aiuti, sono stati uccisi e 304 feriti negli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas. #ANSA Vai su X

Gaza, sei palestinesi uccisi in una zona vietata. Hamas: «Israele ha violato il cessate il fuoco». L'ultimatum: entro oggi la restituzione dei corpi - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Scrive ilmattino.it

"Varcata la linea gialla". Cinque palestinesi uccisi dall'Idf a Gaza - Le Forze israeliane (Idf) hanno riferito di aver ucciso nella Striscia di Gaza cinque palestinesi "sospetti" che si erano avvicinati ai militari nel quartiere orientale di Shejaiya a Gaza City, ... Secondo msn.com

Hamas, 'l'uccisione di vari palestinesi viola il cessate il fuoco' - Croce Rossa, ci vorrà tempo per recuperare tutti i corpi (ANSA) ... Riporta ansa.it