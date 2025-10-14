Cinque palestinesi uccisi Hamas | Violato il cessate il fuoco a Gaza Israele vuole i corpi degli ostaggi mancanti entro oggi

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima fase dell'accordo di pace fra Israele e Hamas, iniziata con il cessate il fuoco e lo scambio fra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi, è già a rischio collasso.  L'uccisione di diversi palestinesi a Gaza da parte dell'esercito israeliano nella mattinata di martedì 14 ottobre, il. 🔗 Leggi su Today.it

