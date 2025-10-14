Cinque domeniche a Forlì | giovani solisti e sinfonie al pianoforte

Sbircialanotizia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 ottobre al 23 novembre, la Sala Sangiorgi di Forlì accoglie “Genio e Gioventù”, nuova stagione dell’Orchestra dei Giovani Europei: cinque domeniche alle 11 per riscoprire grandi pagine del repertorio solistico orchestrale in trascrizioni d’epoca per pianoforte, con i giovani musicisti protagonisti assoluti. Un nuovo capitolo per l’Orchestra dei Giovani Europei Forlì, 13 ottobre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cinque domeniche a forl236 giovani solisti e sinfonie al pianoforte

© Sbircialanotizia.it - Cinque domeniche a Forlì: giovani solisti e sinfonie al pianoforte

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Cinque Domeniche Forl236 Giovani