Cinque domeniche a Forlì | giovani solisti e sinfonie al pianoforte
Dal 19 ottobre al 23 novembre, la Sala Sangiorgi di Forlì accoglie “Genio e Gioventù”, nuova stagione dell’Orchestra dei Giovani Europei: cinque domeniche alle 11 per riscoprire grandi pagine del repertorio solistico orchestrale in trascrizioni d’epoca per pianoforte, con i giovani musicisti protagonisti assoluti. Un nuovo capitolo per l’Orchestra dei Giovani Europei Forlì, 13 ottobre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
