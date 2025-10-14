Cinquantenario libro Horcynus Orca | incontro Nelle lingue dell' orca

Si festeggiano i 50 anni dall'uscita di quel libro straordinario Horcynus Orca di Stefano D'Arrigo, uno dei romanzi più importanti del 900. Nel 2015 ne è uscita un'edizione tedesca, redatta da Moshe Khan e nel 2023 una francese, ad opera di Antonio Werli e Monique Baccelli, mentre quella spagnola. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un libro sui 50 giochi indie che hanno cambiato il mondo - X Vai su X

'Horcynus Orca' torna dopo 50 anni in una nuova edizione - (di Paolo Petroni) I lettori odierni degli ultimi premi Strega, di tante cronache familiari al femminile, per non parlare della moda dei gialli- Come scrive ansa.it

Horcynus Orca fa 50 e va in scena in prima assoluta a Taobuk - Nel cinquantesimo anniversario della pubblicazione di Horcynus Orca, il monumentale romanzo di Stefano D'Arrigo rivive nello spettacolo 'Horcynus Orca. Si legge su ansa.it

Horcynus Orca, peripezie e gloria della lingua - due del 1974 – e dal conseguente, eventuale, plaisir du texte, come dal 1973 aveva suggerito un titolo di Roland Barthes – ovvero le centinaia e centinaia di pagine ... Si legge su ilmanifesto.it