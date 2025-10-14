Cinema nel 2025 l’Italia sorride
Il cinema italiano sembra godere di buona salute. Leggendo i dati Cinetel, del 2025, ovvero gli incassi dall'1 gennaio al 12 ottobre, ci sono ben tre nostre pellicole nelle prime sei posizioni. Dietro Lilo & Stitch, primo con 22.280.637 euro, ecco Follemente di Genovese, che nelle casse ha raccolto 17.948.625 euro, grazie a 2.473.594 spettatori. Completano il terzetto, Diamanti di Özpetek (quinto con 9.826.258 euro che, in realtà, considerando anche quelli dello scorso dicembre sono 16.363.798) e Io sono la fine del mondo, con Angelo Duro, sesto con 9.735.647 euro. Insomma, ripensando a certe annate dove facevamo fatica a piazzare un titolo in top ten, sembra un 2025 molto positivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Torna il cinema in lingua inglese con UniMC! Domani, martedì 14 ottobre alle ore 21, torna la rassegna cinematografica in lingua originale sottotitolata al Cinema Italia con Tron Ares! Ricordiamo che gli studenti UniMC e quelli del 4° e 5° anno delle scuole s - facebook.com Vai su Facebook
Cinema, nel 2025 l’Italia sorride - Leggendo i dati Cinetel, del 2025, ovvero gli incassi dall'1 gennaio al 12 ottobre, ci sono ben tre nostre pellicole nelle prime sei posizioni. Si legge su ilgiornale.it
Ottobre Alessandrino 2025: un mese di cinema con 90 eventi e ospiti d’eccezione - Dal 27 settembre al 1° novembre torna l’Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema, con oltre 90 appuntamenti in 30 location e 100 ospiti. Si legge su tg24.sky.it
Festa del Cinema di Roma 2025, dall'omicidio Willy alla reporter uccisa a Gaza: il programma completo - La 20esima edizione della kermesse si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica. quotidiano.net scrive