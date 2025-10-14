Cinema nel 2025 l’Italia sorride

Il cinema italiano sembra godere di buona salute. Leggendo i dati Cinetel, del 2025, ovvero gli incassi dall'1 gennaio al 12 ottobre, ci sono ben tre nostre pellicole nelle prime sei posizioni. Dietro Lilo & Stitch, primo con 22.280.637 euro, ecco Follemente di Genovese, che nelle casse ha raccolto 17.948.625 euro, grazie a 2.473.594 spettatori. Completano il terzetto, Diamanti di Özpetek (quinto con 9.826.258 euro che, in realtà, considerando anche quelli dello scorso dicembre sono 16.363.798) e Io sono la fine del mondo, con Angelo Duro, sesto con 9.735.647 euro. Insomma, ripensando a certe annate dove facevamo fatica a piazzare un titolo in top ten, sembra un 2025 molto positivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

