Cinema abbandonato da trent’anni torna a nuova vita

Monzatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo trentanni di inattività uno storico cinema brianzolo rivedrà la luce. La firma del rogito dello scorso 9 ottobre ha infatti sancito la formale acquisizione da parte dell’amministrazione di Cavenago di Brianza e la nuova vita per l’ex cinema Corallo per il quale ora parte l'iter di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Torna Cinema in festa dal 21 al 25 settembre - Dal 21 al 25 settembre 2025 torna Cinema in festa, l'appuntamento che porta il cinema nelle sale di tutta Italia al prezzo speciale di 3 euro e 50 centesimi. Scrive ansa.it

10 e Luce, il grande cinema torna in sala - L'Istituto Luce, una delle più importanti istituzioni cinematografiche e culturali del mondo, celebra infatti il ... Segnala ansa.it

Torna Cinema in Festa! Dal 21 al 25 settembre puoi vedere tutti i film pagando il biglietto solo 3,50€ - Segnatelo in agenda: da domenica 21 a giovedì 25 settembre torna Cinema in Festa, l’iniziativa che vi porta al cinema a soli 3,50€. Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Abbandonato Trent8217anni Torna