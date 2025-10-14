Cina | restituiti manoscritti su seta di 2.300 anni fa dopo quasi 80 anni all’estero
Due volumi di manoscritti cinesi su seta risalenti a circa 2.300 anni fa sono stati restituiti alla Cina centrale, 79 anni dopo essere stati contrabbandati fuori dal Paese, grazie alla collaborazione tra istituzioni culturali cinesi e statunitensi. ( – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661562266156222025-10-14cina-restituiti-manoscritti-su-seta-di-2-300-anni-fa-dopo-quasi-80-anni-all-estero Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
