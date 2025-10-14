Cina | Pechino ospita l’Incontro dei leader mondiali sulle donne
I partecipanti comunicano mentre partecipano all'Incontro dei leader mondiali sulle donne a Pechino, capitale della Cina, il 13 ottobre 2025. L'Incontro dei leader mondiali sulle donne si e' tenuto a Pechino lunedi'.
