Cina | leader aziendali globali lodano Shanghai per innovazione apertura

Domenica a Shanghai,i leader aziendali hanno sottolineato il ruolo della citta’ nel design globale e nell’innovazione tecnologica, durante l’International Business Leaders’ Advisory Council 2025 for the Mayor of Shanghai (IBLAC). – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661562866156282025-10-14cina-leader-aziendali-globali-lodano-shanghai-per-innovazione-apertura Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: leader aziendali globali lodano Shanghai per innovazione, apertura

