Cina | lanciato con successo un nuovo satellite di prova

La Cina lunedi’ ha lanciato con successo un nuovo satellite di prova nello spazio dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. Il satellite di prova Shiyan-31 e’ stato lanciato alle 18:00 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-2D ed e’ entrato con successo nell’orbita preimpostata. Questo satellite verra’ utilizzato principalmente per verificare le nuove tecnologie di imaging ottico. Questo lancio ha segnato la 599esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

