Cina e Russia fuori dai Balcani? Bruxelles scommette sul piano crescita

Investire nei Balcani occidentali, chiede la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, non solo per aprire la strada a nuove adesioni in chiave “riunificazione balcanica”, ma anche per non lasciare l’intera area in mano a Cina e Russia (ma non mancano le criticità). Questa l’intenzione europea che sta proseguendo lungo una direttrice di marcia imboccata da tempo, ma che ha subìto una decisiva accelerazione dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La consapevolezza di una sterzata netta si sposa con le rinnovate esigenze di leadership dei vertici Ue, chiamati ad una stagione del tutto diversa rispetto al recente passato, non fosse altro per la strategicità del dossier difesa che proprio dal versante orientale dei Balcani si lega geopoliticamente alla cerniera est di Ue e Nato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cina e Russia fuori dai Balcani? Bruxelles scommette sul piano crescita

