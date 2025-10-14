Cina | commercio estero mantiene trend di sviluppo nonostante venti contrari

Romadailynews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’inizio del 2025, il commercio estero cinese ha mantenuto un trend di sviluppo costante e positivo nonostante un ambiente esterno complesso, ha dichiarato Wang Jun, vice direttore dell’Amministrazione generale delle dogane (GAC), in una conferenza stampa tenutasi lunedi’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661421966142192025-10-14cina-commercio-estero-mantiene-trend-di-sviluppo-nonostante-venti-contrari Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina commercio estero mantiene trend di sviluppo nonostante venti contrari

© Romadailynews.it - Cina: commercio estero mantiene trend di sviluppo nonostante venti contrari

News recenti che potrebbero piacerti

Cina: commercio estero mantiene trend di sviluppo nonostante venti contrari - Dall'inizio del 2025, il commercio estero cinese ha mantenuto un trend di sviluppo costante e positivo nonostante un ambiente esterno complesso, ha dichiar ... italpress.com scrive

cina commercio estero mantieneCina: commercio estero +4% nei primi 9 mesi - Le importazioni e le esportazioni totali di merci della Cina denominate in yuan sono aumentate fino a raggiungere 33. Scrive romadailynews.it

Le esportazioni e importazioni della Cina superano le previsioni a settembre - Il commercio estero della Cina ha mostrato una sorprendente forza a settembre, con esportazioni e importazioni che hanno superato ... Riporta it.investing.com

Cerca Video su questo argomento: Cina Commercio Estero Mantiene