Cina | aziende tedesche esplorano opportunita’ di partnership nel Paese

Una delegazione di aziende tedesche "hidden champion" ha recentemente visitato la Cina, vedendo in prima persona come la partnership possa sbloccare il prossimo livello di crescita in settori come la tecnologia green e l'assistenza sanitaria.

