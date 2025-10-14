Cina 800 milioni di poveri in meno Così i comunisti usano il capitalismo meglio di noi

Il grafico è emblematico. Dal 1981 al 2017 la Cina ha portato tra 800 e 900 milioni di persone fuori dalla condizione di povertà estrema. Anche l’Asia-Pacifico ha fatto un discreto lavoro passando da circa 1.1 miliardi di gravi indigenti a qualche decina di milione. E il resto del mondo, Occidente compreso, come si è comportato? Abbastanza male, visto che la barra è scesa soltanto da 1,9 miliardi a quasi 900 milioni. I dati raccolti provengono da PovcalNet, uno strumento computazionale interattivo della World Bank che permette di calcolare e replicare le stime di povertà e disuguaglianza globale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

