Cimitero al via i lavori per la costruzione di mille nuovi loculi

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati consegnati all’impresa i lavori per la realizzazione di mille nuovi loculi nel campo 37 del cimitero comunale di Sciacca. Il verbale di consegna è stato sottoscritto ieri e, da contratto, la ditta ha 180 giorni di tempo per completare l’opera, con scadenza fissata all’11 aprile 2026. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

