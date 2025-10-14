Cimitero al via i lavori per la costruzione di mille nuovi loculi
Sono stati consegnati all’impresa i lavori per la realizzazione di mille nuovi loculi nel campo 37 del cimitero comunale di Sciacca. Il verbale di consegna è stato sottoscritto ieri e, da contratto, la ditta ha 180 giorni di tempo per completare l’opera, con scadenza fissata all’11 aprile 2026. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
