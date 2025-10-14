D opo il gran finale della terza stagione di Buongiorno mamma!, la settimana scorsa, da oggi, 14 ottobre, la prima serata del martedì di Canale 5 viene occupata dalla serie turca La notte nel cuore. La nuova puntata di stasera dovrebbe iniziare alle 21:20. Il condizionale è d’obbligo: ieri sera il Grande Fratello, annunciato allo stesso orario, ha preso il via alle 21:56. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Stasera a “La notte nel cuore” Sumru finisce in ospedale e Hikmet scopre la verità sui gemelli La notte nel cuore, anticipazioni puntata 14 ottobre, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cihan e Melek riuniscono le rispettive famiglie e propongono una tregue. Durerà?