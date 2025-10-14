Cihan e Melek riuniscono le rispettive famiglie e propongono una tregue Durerà?
Dopo il gran finale della terza stagione di Buongiorno mamma!, la settimana scorsa, da oggi, 14 ottobre, la prima serata del martedì di Canale 5 viene occupata dalla serie turca La notte nel cuore. La nuova puntata di stasera dovrebbe iniziare alle 21:20.
«Cihan, ho male… tanto male…» sussurra Melek mentre si piega in due dal dolore. Durante una passeggiata tranquilla, all’improvviso un forte dolore all’addome la fa fermare. Spaventato, Cihan la prende tra le braccia e la porta di corsa dalla dottoressa. M - facebook.com Vai su Facebook
