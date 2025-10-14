Cifre folli fondi arabi e guerra alle Federazioni | la Superlega che minaccia di stravolgere il rugby mondiale
Dagli Emirati Arabi a Londra a suon di milioni: Rugby360 appare come una Formula 1 della palla ovale che rischia di travolgere campionati e calendario delle nazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nun te fa piglià pe’ fess! Non serve spendere cifre folli per vestirsi bene Da GP Concept hai stile, qualità e convenienza in due linee: Produzione GP Concept ? esclusività, cura nei dettagli e tessuti scelti da noi. Prime ? capi selezionati da altre fab - facebook.com Vai su Facebook
Emigrata in Veneto paga cifre folli per tornare dal padre malato: «La Sardegna abbandona i suoi figli» - X Vai su X