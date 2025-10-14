Cieli grigi e temperature stabili | le previsioni per la settimana

Cieli nuvolosi per tutta la settimana, con temperature stabili.Sono queste le previsioni secondo il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. “Un vasto anticiclone, con i massimi centrati sulle Isole Britanniche, si estende fino al Mediterraneo e protegge il Piemonte. Il tempo sulla nostra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Late September mood: piogge, cieli grigi, nuovi inizi. Ciao ciao estate, accendiamo l’autunno con luce e colore in perfetto stile LUCE Scopri il look Margherita online su Splendore — link in bio. - facebook.com Vai su Facebook

Cieli grigi e temperature stabili: le previsioni per la settimana - Cieli nuvolosi per tutta la settimana, con temperature stabili. Segnala novaratoday.it

Maltempo, cieli grigi e Ottobrata: il meteo spacca l’Italia - L’aria fredda russa, prevista in arrivo sulla Penisola, ha preso un’altra strada e sta colp ... Scrive msn.com

Meteo Editoriale: in arrivo cieli grigi e caldo anomalo come in Autunno, parla il meteorologo Lorenzo Tedici - Ultimi 10 giorni di Gennaio con frequenti piogge e temperature sopra la media del periodo: sembrerà di essere in Autunno. Secondo ilmeteo.it