Ciclone Giani | governatore bis Trionfano civici e riformisti Tomasi s’arrende sorpresa Bundu
Eugenio Giani vince nettamente la sua seconda tornata regionale, tiene a galla (e bene il Pd), e si riaccomoda sulla poltrona di Palazzo Strozzi Sacrati fino al 2030. Le tiepidissime speranze di un ribaltone del centrodestra si spengono già dopo un pugno di sezioni scrutinate. Alle 15,30 c’è una forbice immediata di 10 punti che si allargherà poi fino a 13 (finisce 54% a 41%, 53,9% a 40,8% per i più pignoli). E finiscono in macerie tempo zero anche le molteplici interpretazioni degli addetti ai lavori sulle possibili ricadute del crollo verticale degli elettori alle urne (47,73%) sull’esito del voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Regionali Toscana: Giani fa il bis, 'grazie Toscana'. Schlein: 'Vittoria che ci dà gioia e speranza'. Meloni: 'Buon lavoro Giani. Grazie Tomasi, sfida impegnativa' - Il 47,73% al voto, il 14,47% in meno del 2020. Si legge su ansa.it
Campo largo vincente, Giani bis con ampio margine - come primo atto andrà a Livorno dalla Madonna di Montenero, patrona della Toscana. Riporta ansa.it
Regionali Toscana, Giani fa il bis. Schlein “Vittoria che ci dà gioia” - Eugenio Giani, governatore uscente, viaggia verso la riconferma per il secondo mandato. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive