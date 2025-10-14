Ciclodromo inaugurato e poi chiuso l' annuncio | A breve l' arrivo di un gestore con adeguate competenze
Presto arriverà un gestore del nuovo ciclodromo di via Mazzatinti, che dopo 7 anni di progetto e lavori ha visto lo scorso 4 ottobre la sua inaugurazione, salvo poi chiudere il giorno dopo per l'assenza appunto di un soggetto in grado di gestire l'impianto. Lo spiega in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
