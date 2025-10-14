Ciclista travolto all' incrocio è in gravi condizioni L' eliambulanza lo porta all' ospedale Torrette di Ancona

PORTO RECANATI - Un ciclista di 78 anni è stato investito questa mattina da un'auto a Porto Recanati. L’incidente è avvenuto in via del Sole, all’incrocio con via del Mare, attorno alle 9:30. Sul posto il 118 che, date le gravi condizioni dell’anziano, lo ha trasportato in eliambulanza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

