Ciclismo Milan | Sogno la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix

Roma, 14 ottobre 2025 - Un futuro luminoso da velocista e prima ancora da uomo d'oro del quartetto azzurro su pista, ma non solo: Jonathan Milan sogna in grande, come affermato a Trento, location del Festival dello Sport. Le dichiarazioni di Milan. Ricalcando un po' le orme del 'gemello diverso' Filippo Ganna, che negli ultimi tempi ha cambiato programmazione e obiettivi uscendo dal solo ambito delle cronometro, il friulano non nasconde l'aspirazione di diventare qualcosa di più di un 'semplice' velocista: nel mirino le Classiche Monumento più piatte e, quindi, meno complicate (si fa per dire). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

