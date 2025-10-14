Ciclismo Milan | Sogno la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix
Roma, 14 ottobre 2025 - Un futuro luminoso da velocista e prima ancora da uomo d'oro del quartetto azzurro su pista, ma non solo: Jonathan Milan sogna in grande, come affermato a Trento, location del Festival dello Sport. Le dichiarazioni di Milan. Ricalcando un po' le orme del 'gemello diverso' Filippo Ganna, che negli ultimi tempi ha cambiato programmazione e obiettivi uscendo dal solo ambito delle cronometro, il friulano non nasconde l'aspirazione di diventare qualcosa di più di un 'semplice' velocista: nel mirino le Classiche Monumento più piatte e, quindi, meno complicate (si fa per dire). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Il talento di 21 anni aveva già vinto la Milano-Torino 2025 di ciclismo - facebook.com Vai su Facebook
Jonathan Milan ha ritrovato la vittoria in Belgio dopo le gioie del Tour de France. Una ripresa a due facce che lo proietta verso gli ultimi impegni di una stagione ricca di vittorie e tante soddisfazioni. @LidlTrek @MilanJonathan_ @TrekBikes #BiciPro #ciclismo Vai su X
jonathan milan - Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è d ... Come scrive sport.quotidiano.net
Pozzato: "Sogno la Milano-Sanremo" - Il Trofeo Laigueglia ha messo in luce un giovane talento del ciclismo italiano: Fabio Pozzato, 21 anni, in grado di vincere battendo Baldato e Bettini. Si legge su tgcom24.mediaset.it
Lega Ciclismo: "Milan, orgoglio d'Italia" - La Lega del Ciclismo Professionistico rivolge tantissimi complimenti a un superbo Jonathan Milan, protagonista assoluto di questo Tour de France 2025 e vincitore della Maglia Verde, detenuta fin dalle ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it