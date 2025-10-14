Cibo trasportato in modo irregolare e di dubbia destinazione | scatta il sequestro nel Vallo di Diano

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina hanno proceduto al sequestro di cibo trasportato irregolarmente e di dubbia destinazione.Il posto di controlloI poliziotti nella mattinata di ieri hanno bloccato un furgone che trasportava merce di dubbia provenienza e soprattutto di dubbia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

