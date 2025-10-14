Cibo trasportato in modo irregolare e di dubbia destinazione | scatta il sequestro nel Vallo di Diano
Gli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina hanno proceduto al sequestro di cibo trasportato irregolarmente e di dubbia destinazione.Il posto di controlloI poliziotti nella mattinata di ieri hanno bloccato un furgone che trasportava merce di dubbia provenienza e soprattutto di dubbia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Incidente sulla Statale 28: motociclista ferito a Case Rosse L’uomo trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Imperia - facebook.com Vai su Facebook