Cibo prima ricchezza del paese vale 20 manovre finanziarie

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cibo è diventata la prima ricchezza del Paese, con una filiera agroalimentare allargata che vale 707 miliardi, dai campi all’industria fino alla ristorazione e alla grande distribuzione, un valore pari a quello di oltre venti manovre finanziarie. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

