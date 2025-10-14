CIAR – Finale tricolore a Sanremo | Basso e Crugnola separati da 5,5 punti

Tuttorally.news | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia la settimana decisiva per il CIAR Sparco, che sabato 18 ottobre assegnerà il titolo Assoluto nella Città dei Fiori. I leader del tricolore dovranno resistere all’attacco dei campioni in carica. Ecco chi vince, se. Cinque giorni. Cinque punti e mezzo. Un palmo abbondante separa Basso e Crugnola nel testa a testa per il titolo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

