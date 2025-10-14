Ciao Eric i colori dei compagni di scuola per l’addio a Redona | Una gioia averti conosciuto
IL FUNERALE. L’ultimo saluto nella mattinata di martedì 14 ottobre a Redona al bimbo di 8 anni morto per un raro tumore. La maglia della Bergamo Rugby sul feretro e l’abbraccio della comunità ai famigliari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Ci uniamo al profondo cordoglio del Rugby Bergamo per la perdita del loro piccolo atleta. Il rugby ci insegna che siamo tutti legati da un filo invisibile: la passione per la palla ovale. Ciao piccolo Eric, che il tuo filo non si spezzi mai e che chi ti ama possa ve - facebook.com Vai su Facebook
