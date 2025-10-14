Cialde o capsule? Una guida per scegliere consapevolmente il tuo caffè

Meglio cialde o capsule? Noi non abbiamo dubbi!. Nel mondo del caffè monodose, la scelta tra cialde e capsule è diventata cruciale, non solo per i consumatori attenti al gusto, ma anche per chi considera l’impatto ambientale delle proprie abitudini. A fare chiarezza è Caffè del Caravaggio, che ha puntato sin da subito su una soluzione tanto ecologica quanto qualitativamente superiore: la cialda ESE in filtro carta compostabile. A differenza delle capsule in plastica o alluminio, le cialde in carta non alterano l’aroma del caffè e non generano rifiuti difficili da smaltire. Fin dalla nascita, Caffè del Caravaggio ha abbracciato una filosofia fondata sulla selezione di pregiate miscele 100% Arabica e sulla sostenibilità come valore irrinunciabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

