CI SONO VOLUTI TREMILA ANNI PER ARRIVARE A QUESTO PUNTO LA PACE COMINCIA DA QUI?

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sharm el-Sheikh firmata la tregua di Gaza. Tremila anni per arrivare a questo punto: la tregua di Sharm apre una nuova speranza per Gaza L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ci sono voluti tremila anni per arrivare a questo punto la pace comincia da qui

© Lidentita.it - CI SONO VOLUTI TREMILA ANNI PER ARRIVARE A QUESTO PUNTO. LA PACE COMINCIA DA QUI?

Argomenti simili trattati di recente

sono voluti tremila anniPace a Gaza, inizia la seconda fase: “Ci sono voluti tremila anni per arrivare fin qui” - Dopo la firma del trattato di pace da parte di Trump, ha inizio a Gaza la seconda fase del cessate il fuoco. ildigitale.it scrive

sono voluti tremila anniFirmato l’accordo di pace su Gaza, Trump: “Ci sono voluti 3mila anni” - Il presidente degli Stati Uniti: "Ora un pace lunga e duratura". Lo riporta ilfaroonline.it

sono voluti tremila anniGaza, firmato accordo a Sharm. Trump: «Tremila anni per arrivare alla pace» - Trump in Israele, parla alla Knesset: «Oggi un nuovo inizio» ... Si legge su ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Sono Voluti Tremila Anni