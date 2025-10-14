Chiusura Burger King Marciano PD | No ai licenziamenti fast
“Esprimo piena e convinta solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori di Burger King impegnati da anni nel punto vendita della Stazione Centrale a Napoli. Bene ha fatto Regione Campania a dichiarare l’immediata disponibilità ad un tavolo di confronto tra le parti. Inaccettabile l’atteggiamento di Grandi Stazioni Retail di sottrarsi al dialogo. Il destino di 30 . 🔗 Leggi su 2anews.it
