Chiuso un ‘compro oro’ in pieno centro a Bologna | attività irregolare

Bologna, 13 ottobre 2025 – Chiuso un ‘compro oro’ in pieno storico: in via Castiglione. Il provvedimento è del Questore di Bologna che ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dopo che gli agenti della Polizia hanno scoperto che l’attività reale si svolgeva in altri locali di via Galliera, senza alcun titolo autorizzativo. L’operazione rientra in un monitoraggio costante che la Questura conduce sul territorio per verificare la regolarità di questa tipologia di attività, spesso al centro di controlli legati alla prevenzione di reati come ricettazione, riciclaggio o commercio illecito di metalli preziosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiuso un ‘compro oro’ in pieno centro a Bologna: attività irregolare

