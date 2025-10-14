Chiuse le indagini su Residenze Lac indagata tutta la commissione paesaggio e per la prima volta il notaio

Chiuse le indagini per 36 persone nell'inchiesta sulle Residenze Lac in via Cancano al Parco delle Cave di Milano, il cui cantiere è sotto sequestro da luglio 2024 (provvedimento confermato dalla Cassazione un anno dopo). Insieme ad altri cantieri sequestrati, ha prodotto il fenomeno delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

#Torino, chiuse indagini Asl To4 su gare truccate e pazienti maltrattati: 38 indagati Vai su X

Asl To4, chiuse le indagini: 38 indagati tra medici, dirigenti e imprenditori. Concorsi truccati, appalti pilotati e pazienti sedati di notte all'ospedale di Settimo Torinese... Ce n'è per tutti! - facebook.com Vai su Facebook

Residenze Lac, chiuse le indagini: in 36 rischiano il processo. Ci sono anche Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra - Tra gli indagati, figurano ex membri delle Commissioni Paesaggio, dirigenti comunali, progettisti e notai. Da msn.com

Chiuse indagini su omicidio Denisa, procura cerca complici - La procura di Prato ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini alla guardia giurata Vasile Frumuzache, romeno, 32 anni, per omicidio aggravato e distruzione del cadavere di Denisa Paun Adas, ... Scrive ansa.it