Chiusa la gioielleria Genny Esposito del Corso Meridionale | manca licenza per orologi e preziosi

Il questore Agricola ha disposto la chiusura della nota gioielleria Genny Esposito: da controlli amministrativi è emerso che i titolari non hanno la licenza specifica per orologi e preziosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Si avvisa la gentile clientela che la gioielleria GIOVEDÌ 9 e VENERDÌ 10 sarà chiusa per aggiornamenti riapriamo SABATO 11 Ci scusiamo per il disagio. - facebook.com Vai su Facebook

