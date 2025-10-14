Era il 1° settembre 1997. Con 16 anni di ritardo rispetto alla controparte statunitense, anche in Italia finalmente nasceva la Mtv Generation. I nati tra la metà degli anni ’80 e la metà degli anni ’90 ricorderanno bene i pomeriggi fatti di videoclip, notiziari tematici e classifiche. Il canale musicale più famoso al mondo è diventato ben presto un compagno fedele dei Millennial e degli appassionati di musica. Oggi, stando a indiscrezioni trapelate da agenzie e testate, sembra arrivata la fine di un’era. Mtv non trasmetterà più musica. O almeno non avrà più un canale tematico dedicato esclusivamente ai videoclip, un tempo la sua unica vocazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chiude Mtv Music, finisce anche in Italia l’era dei videoclip in televisione