' Chitticonosce' torna in scena lo spettacolo teatrale della Compagnia dei Mandorli

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in scena lo spettacoloChitticonosce’ della Compagnia dei Mandorli della Parrocchia di San Benedetto, in collaborazione con Pink Orchestra, una commedia che mette a confronto generazioni diverse in un intreccio di memoria, ironia e riflessione. L’appuntamento è fissato per sabato 25. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

