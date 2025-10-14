' Chitticonosce' torna in scena lo spettacolo teatrale della Compagnia dei Mandorli
Torna in scena lo spettacolo ‘Chitticonosce’ della Compagnia dei Mandorli della Parrocchia di San Benedetto, in collaborazione con Pink Orchestra, una commedia che mette a confronto generazioni diverse in un intreccio di memoria, ironia e riflessione. L’appuntamento è fissato per sabato 25. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Firenze, in scena lo spettacolo su Frida Kahlo a Villa Bardini - Firenze, 6 settembre 2025 – A Firenze vanno in scena due repliche straordinarie per “Frida Kahlo: il ritratto spezzato” a Villa Bardini. Da lanazione.it