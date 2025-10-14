Chiosco sul lungolago di San Feliciano l' Unione dei Comuni cerca un nuovo gestore
Pubblicato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno il bando per l’affidamento in concessione di un chiosco - bar e relativa area di pertinenza, situato sul Lungolago di San Feliciano, nel comune di Magione.Nello specifico verranno dati in concessione: una struttura adibita a bar ristoro delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
LAVENO MOMBELLO - NO AL CHIOSCO - Dalla Prealpina - Togliete quel chiosco» . "Raccolta firme online del Comitato Frazione Cerro contro il box sul lungolago. Sulla piattaforma Change.Org si mostrano le due immagini di Cerro, frazione di Laveno, prima - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune cerca un gestore per il chiosco sul lago: servono più di 3mila euro al mese - Il Comune di Bardolino cerca un gestore per il chiosco bar di Cisano, l'attuale Cisanino, sul lungolago Palafitte: il canone annuo a base d'asta è fissato in 40mila euro, il contratto durerà 6 anni. Come scrive bresciatoday.it
"Hooligans" ubriachi devastano il lungolago di San Feliciano - E’ accaduto nel fine settimana in una lunga notte in cui una decina di giovani turisti inglesi, dopo aver alzato troppo il ... Da lanazione.it