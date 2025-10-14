Chiosco sul lungolago di San Feliciano l' Unione dei Comuni cerca un nuovo gestore

Perugiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno il bando per l’affidamento in concessione di un chiosco - bar e relativa area di pertinenza, situato sul Lungolago di San Feliciano, nel comune di Magione.Nello specifico verranno dati in concessione: una struttura adibita a bar ristoro delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

