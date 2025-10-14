Alla vigilia ci aveva risposto con un sincero "Non so" alla domanda se il doppio viaggio tra Urbania ed Urbino poteva segnare la sua panchina a Chiesanuova. In virtù della lunga esperienza, Mobili sapeva che il rischio esonero era forte e il 5° ko in sei gare gli è stato fatale. Ieri il club lo ha reso noto con un comunicato che ha riconosciuto la difficoltà nel prendere tale decisione per la gratitudine verso un tecnico che, dal 2023, ha fatto vivere i momenti più alti nella storia del Chiesanuova. Ma dopo una partenza da 3 punti e 2 reti segnate, peggior attacco pur essendo il reparto meno modificato in estate, qualcosa andava fatto per scuotere l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chiesanuova. Esonerato l’allenatore Mobili. Spunta l’idea Mariotti