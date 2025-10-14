Chiedo scusa ma non ho capito | per il genocidio non pagherà nessuno?

di Pietro Francesco Maria de Sarlo Chiedo scusa ma non ho capito. Mi baso sui fatti raccontati sui giornali e in TV, per cui se non capisco la colpa è di tv, giornali o dei fatti. Per carità potrebbe essere anche colpa mia, in tal caso, sono certo, che me lo farete notare. Da due anni assistiamo in diretta al genocidio dei palestinesi. Biden prima e Trump poi ogni tanto hanno invitato l’amico Bibi a moderarsi. Le cancellerie europee e le nostre massime istituzioni, Quirinale e Chigi, hanno tuonato, si sono indignate, hanno invocato il diritto internazionale e indicato. Putin come nemico della civiltà occidentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiedo scusa ma non ho capito: per il genocidio non pagherà nessuno?

