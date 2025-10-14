Chiede il biglietto e viene aggredito sul bus | il controllore è consigliere di Fratelli d' Italia

Ancora violenza ai danni dei controllori degli autobus di linea. Questa volta, vittima di un'aggressione è un controllore della Cotral, Daniele Stefanucci, consigliere comunale di Fratelli d'Italia ad Acuto (Frosinone). La vicenda è accaduto a bordo del mezzo lunedì mattina. Stefanucci stava. 🔗 Leggi su Today.it

Chiede il biglietto e viene pestato sul bus: il controllore è Daniele Stefanucci, un consigliere di Fratelli d’Italia - Aggredito a calci e pugni mentre era in servizio, il controllore Daniele Stefanucci finisce in ospedale con una sospetta frattura al setto nasale. Come scrive msn.com

Chiede il biglietto e viene pestato sul bus: il controllore è un consigliere di Fratelli d’Italia - Daniele Stefanucci era in servizio su un autobus lungo la linea Fiuggi Anagni. Riporta msn.com

Chiede a un passeggero di mostrargli il biglietto e viene preso a calci: capotreno aggredito nel Milanese - Un capotreno sarebbe stato aggredito da un passeggero nei pressi della stazione di Melzo (Milano). Da fanpage.it