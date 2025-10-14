Chiede il biglietto e viene aggredito sul bus | il controllore è consigliere di Fratelli d' Italia

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora violenza ai danni dei controllori degli autobus di linea. Questa volta, vittima di un'aggressione è un controllore della Cotral, Daniele Stefanucci, consigliere comunale di Fratelli d'Italia ad Acuto (Frosinone). La vicenda è accaduto a bordo del mezzo lunedì mattina. Stefanucci stava. 🔗 Leggi su Today.it

