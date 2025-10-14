chianciano terme due serate show di panariello

Gli appuntamenti della settimana per Valdichiana capitale della cultura. Musica e spettacoli. A Sarteano, Monteverdi Concerts a Castiglioncello del Trinoro: sabato 18 Duo improbabile con Virginia Guastella al piano e Claudio Trotta alla batteria. Venerdì 17 a Chianciano Terme appuntamento con “Storia dei cinema di Chianciano”, in scena al Teatro Caos alle 21,20. La settimana segna anche un nuovo appuntamento con la “Rete della musica contemporanea e delle culture giovanili”. Nel weekend a Bettolle, corso gratuito “Tra monitor e backline – fotografare la musica dal vivo”, un’occasione per avvicinarsi alla fotografia dei concerti con sguardo tecnico e creativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

