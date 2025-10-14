Chianciano Terme Due serate show di Panariello
Gli appuntamenti della settimana per Valdichiana capitale della cultura. Musica e spettacoli. A Sarteano, Monteverdi Concerts a Castiglioncello del Trinoro: sabato 18 Duo improbabile con Virginia Guastella al piano e Claudio Trotta alla batteria. Venerdì 17 a Chianciano Terme appuntamento con “Storia dei cinema di Chianciano”, in scena al Teatro Caos alle 21,20. La settimana segna anche un nuovo appuntamento con la “Rete della musica contemporanea e delle culture giovanili”. Nel weekend a Bettolle, corso gratuito “Tra monitor e backline – fotografare la musica dal vivo”, un’occasione per avvicinarsi alla fotografia dei concerti con sguardo tecnico e creativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Ho incontrato Shakira a Chianciano Terme! Ci siamo bevuti una spremuta insieme, tesoro. Abbiamo fatto tante cose, poi ci siamo dovuti lasciare perchè lei c’aveva un bagno turco, io un turco in bagno!” L’imitazione di Giorgio Panariello del mitico Cristiano M Vai su Facebook
