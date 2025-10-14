Chi vince e chi perde tra partiti e leader | il primo sondaggio dopo le regionali

È il primo sondaggio diffuso dopo le elezioni regionali in Toscana, quelle che hanno visto la riconferma di Eugenio Giani e segnato una netta vittoria per il centrosinistra in una regione simbolo. A pochi giorni dal voto, il nuovo rilevamento firmato Swg per il Tg La7 fotografa non solo gli equilibri di governo a livello nazionale, ma anche lo stato di salute dei principali partiti politici italiani. Il sondaggio, pubblicato il 13 ottobre 2025, mostra una situazione di apparente stabilità ai vertici ma anche segnali di piccoli movimenti che, nel lungo periodo, potrebbero rivelarsi significativi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it