Chi sono i tre fratelli Ramponi responsabili della strage a Verona Avevano perso tutto

Verona, 14 ottobre 2025 – Chi sono i tre fratelli arrestati che stamattina si sono fatti esplodere in casa e hanno innescato la tragedia di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove sono morti tre carabinieri e ci sono stati moltissimi feriti? I fratelli Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, proprietari di un’azienda agricola storica della zona, sono soggetti già noti alle forze dell’ordine perché quasi un anno fa avevano già minacciato di farsi esplodere insieme alla loro azienda. Altri due tentativi in precedenza. Infatti, nell’ottobre e nel novembre del 2024 c'erano già stati due tentativi di sgombero nel casolare e con identica modalità di oggi (la casa saturata di gas) i tre fratelli avevano provato a farsi esplodere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi sono i tre fratelli Ramponi responsabili della strage a Verona. “Avevano perso tutto”

Chi sono i tre fratelli Ramponi responsabili della strage a Verona. “Avevano perso tutto” - Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, proprietari di un’azienda agricola storica di Castel d’Azzano, erano sul lastrico e da anni su di loro pendeva una procedura di sfratto. Secondo ilrestodelcarlino.it

Franco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i tre fratelli fermati per l'esplosione a Castel d'Azzano. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - Lo riporta ilmessaggero.it

Chi erano i fratelli Ramponi: l’agricoltura, i debiti e l’ipoteca sulla casa, la storia dietro la strage - Tre fratelli, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori in difficoltà economiche, si sono barricati nel loro casolare di Castel d’Azzano saturandolo ... fanpage.it scrive