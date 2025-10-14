Chi sono i tre fratelli Ramponi responsabili della strage a Verona Avevano perso tutto

Verona, 14 ottobre 2025 – Chi sono i tre fratelli  arrestati che stamattina si sono fatti esplodere in casa e hanno innescato la tragedia di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove sono morti tre carabinieri e ci sono stati moltissimi feriti? I fratelli Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, proprietari di un’azienda agricola storica della zona, sono soggetti già noti alle forze dell’ordine perché quasi un anno fa avevano già minacciato di farsi esplodere insieme alla loro azienda.  Altri due tentativi in precedenza. Infatti, nell’ottobre e nel novembre del 2024 c'erano già stati due tentativi  di sgombero nel casolare e con identica modalità di oggi (la casa saturata di gas) i tre fratelli avevano provato a farsi esplodere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

