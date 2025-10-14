Chi sono i tre carabinieri morti nell' esplosione di un casolare nel veronese il ministro Piantedosi | Un bilancio terribile molto doloroso drammatico

I militari e la polizia erano intervenuti per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone. Una di queste avrebbe provocato l'esplosione. Due fratelli 60enni, un uomo e una donna sono state fermate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare nel veronese, il ministro Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico»

