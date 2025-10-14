Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano

Esperti, in servizio nei reparti speciali e proprio per questo presenti sul posto, visto che l’operazione era considerata a rischio dopo che lo scorso anno i fratelli avevano saturato la casa di gas. Si chiamavano Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano, nel Veronese, durante il tentativo di sgombero di un casolare di proprietà di tre fratelli che hanno fatto saltare in aria la struttura quando sono arrivate le forze dell’ordine. Chi sono i militari morti durante lo sgombero. A rendere note le loro identità è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto rendendo “onore alla loro memoria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano

Argomenti simili trattati di recente

Esplosione di un casolare nel Veronese, le tre vittime sono carabinieri dei Reparti Speciali. Sono 15 i feriti: 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco. $ANSA ansa.it/sito/notizie/c… - X Vai su X

[LA DIRETTA] Un’esplosione ha ucciso tre carabinieri durante uno gombero nel Veronese. Due delle vittime sono padovane: sono il carabiniere scelto Davide Bernardello, di San Giorgio delle Pertiche, e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà di P - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare nel veronese, il ministro Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico» - I militari e la polizia erano intervenuti per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone. vanityfair.it scrive

Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà - I militari, in servizio a Padova e Mestre, stavano partecipando insieme ai colleghi dell’Arma, ai poliziotti e ai vigili del fuoco allo sgombero del casolare. Scrive msn.com

Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: chi sono le vittime. Il cordoglio ai familiari di Mattarella. Zaia: «Profonda ferita per il Veneto» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da ilgazzettino.it