Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano | Marco Piffari Davide Bernardello e Valerio Daprà

Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Un tragica esplosione, probabilmente provocata, secondo le prime informazioni dai tre fratelli residenti nel casolare di Castel D’Azzano (Verona) nel quale le forze dell’ordine stavano effettuando un provvedimento di perquisizione per effettuare nel caso lo sgombero. Sono morti così i tre carabinieri che questa notte sono entrati in azione con i colleghi dell’Arma, i poliziotti e i vigili del fuoco. Si tratta del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà

