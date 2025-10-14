Chi sono i fratelli Ramponi | la casa fatta esplodere per evitare lo sgombero le bombole di gas e molotov accatastate nelle stanze

Today.it | 14 ott 2025

Erano disposti a tutto pur di non abbandonare la loro casa, e quel "tutto" si è tradotto in un'esplosione che ha portato al crollo dell'edificio su cui c'era un ordine di sgombero e all'uccisione di tre dei carabinieri che dovevano eseguire una perquisizione. Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi -. 🔗 Leggi su Today.it

